Конкурс «Учитель будущего» стартовал в России

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» объявила о старте педагогического конкурса «Учитель будущего», сообщил генеральный директор АНО Алексей Комиссаров на церемонии запуска проекта.

«Этот проект для нас особенный – эта инициатива самих участников, которая была высказана этим летом на форуме «Территория смыслов», который прошел на базе Мастерской управления «Сенеж», – сказал Комиссаров.

Гендиректор АНО подчеркнул, что конкурс – всероссийский и принять участие в нем может любой педагог, независимо от возраста и стажа.

Вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на церемонии, отметила прогресс в сфере образования.

«Очень часто говорят, что у нас что-то не так в образовании. Но я хочу сказать, что это все-таки неправильное мнение. Мы очень четко движемся вперед, мы знаем, к чему мы стремимся, мы понимаем, что учителя должны совершенствоваться», – уверена Голикова.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что специализированные конкурсы очень мотивируют педагогов.

«Основная задача учителя – вызвать у ребенка интерес к учебе, создать у него мотивацию для повышения своих образовательных результатов. Такая же задача у нас: создать у вас мотивацию работать, повысить престиж и интерес к вашему труду», – пояснила Ракова.

Прием заявок на участие в конкурс начался 19 ноября и продлится до 31 декабря. Конкурс проходит в рамках национального проекта «Образование». В соревновании принимают команды по три человека.

В январе 2020 года начнется отборочный этап, состоящий из трех блоков: вопросы по учебным дисциплинам и методикам преподавания, вопросы по психологии и педагогике, а также тест по русскому языку. На основании суммы набранных каждым из участников баллов, будут определены команды, которые пройдут в окружные полуфиналы, сообщили организаторы.

В финал пройдут сто команд, тридцать из них станут победителями. В течение года лауреаты конкурса смогут поработать с научными наставниками, руководителями и методистами ведущих образовательных учреждений.

Более того, победители станут участниками сообщества учителей будущего и смогут поучаствовать в знаковых событиях образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей», а также знаковых событиях в образовательной сфере, подытожили организаторы.