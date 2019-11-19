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18:27   19 Ноября 2019
Россия

Правительство поддержит регионы РФ для организации горячего питания в школах

Правительство поддержит регионы РФ для организации горячего питания в школах

Правительство поддержит российские регионы для организации горячего питания в школах. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это коснется тех регионов, которые сейчас не могут себе этого позволить.

Как отметил спикер Госдумы, речь идет о том, что регионам выделят дополнительные средства на горячее питание для школьников из начальных классов.

«Сейчас правительство и Госдума ведут диалог на эту тему, обсуждают варианты и алгоритмы», — заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

По словам парламентария, есть российские регионы, где с этим проблем нет, но есть и те, которые уделяют вопросу внимания меньше, чем хотелось бы.

Госдума в конце октября 2019 года в первом чтении приняла законопроект об обязательном обеспечении младшеклассников горячим питанием. Авторами стали Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Ирина Яровая и руководители всех фракций Госдумы.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #володин #общество #школьное питание

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