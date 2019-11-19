Пассажир отсудил у авиакомпании UTair 630 тысяч рублей за ЧП с самолетом в Сочи

Пассажир отсудил у авиакомпании UTair более 600 тысяч рублей за случай с самолетом, скатившимся в реку в Сочи. Инцидент произошел в сентябре минувшего года, когда воздушное судно внезапно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и съехало в воду.

Самолет прибыл из Москвы в Сочи, во время движения по полосе он скатился в реку, а стойки шасси и крыло разрушились, после чего загорелся левый двигатель. В самолете находилось 170 человек, 18 из них получили травмы, также погиб один сотрудник сочинского аэропорта.

Один из пассажиров подал в суд на авиакомпанию. Мужчина больше года провел в инвалидном кресле и до сих пор передвигается исключительно при помощи него, имеет проблемы со здоровьем, а в результате случившегося получил серьезное нервное потрясение. Истринский городской суд назначил пострадавшему компенсацию от авиакомпании в размере 634,5 тысячи рублей, но защита не согласна с такой суммой и считает ее недостаточной, поэтому решение будет обжаловано в суд высшей инстанции.

Авиакомпания UTair в свою очередь настаивает на том, что в иске пострадавшему необходимо отказать, так как ничего страшного не произошло и он продолжает жить. Защитник пострадавшего говорит, что авиакомпания в одностороннем порядке перевела ему 100 тысяч рублей, а в суде ее представитель сообщил, что компенсация выплачена в полном объеме, передает РИА Новости.