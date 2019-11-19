Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Имам призвал сына Венедиктова извиниться перед горцами, а СК – завести дело

Имам призвал сына Венедиктова извиниться перед горцами, а СК – завести дело

 Правительство поддержит регионы РФ для организации горячего питания в школах

Правительство поддержит регионы РФ для организации горячего питания в школах
Тимошенко пригласила Зеленского на корпоратив в 2024 году

Тимошенко пригласила Зеленского на корпоратив в 2024 году

 Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне

Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне
Турция планирует взимать налоги за проживание в отелях

Турция планирует взимать налоги за проживание в отелях

Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США
Имам призвал сына Венедиктова извиниться перед горцами, а СК – завести дело

Имам призвал сына Венедиктова извиниться перед горцами, а СК – завести дело

 Правительство поддержит регионы РФ для организации горячего питания в школах

Правительство поддержит регионы РФ для организации горячего питания в школах
Тимошенко пригласила Зеленского на корпоратив в 2024 году

Тимошенко пригласила Зеленского на корпоратив в 2024 году

 Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне

Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне
Турция планирует взимать налоги за проживание в отелях

Турция планирует взимать налоги за проживание в отелях

Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США
18:30   19 Ноября 2019
Россия

Имам призвал сына Венедиктова извиниться перед горцами, а СК – завести дело

Имам призвал сына Венедиктова извиниться перед горцами, а СК – завести дело

Заместитель муфтия Москвы Марат хазрат Алимов заявил, что сын главного редактора «оппозиционного» издания «Эха Москвы» Алексея Венедиктова должен извиниться за пост, оскорбляющий выходцев с Кавказа. Об этом во вторник пишет Федеральное агентство новостей. 

Ранее сын Венедиктова заблокировал доступ к своей странице «ВКонтакте», где разместил оскорбляющий выходцев с Кавказа пост. Это случилось после того, как ФАН опубликовало расследование о противозаконной деятельности Алексея, а также разжигании ненависти. Сын главвреда «Эха Москвы» назвал выходцев с Кавказа «животными» и пожелал им смерти после ДТП с участием его личного автомобился.

Алимов считает, что такие заявления разжигают ненависть. Он также заявил, что Кавказ удивителен и прекрасен, как и люди, живущие там, поэтому сыну Венедиктова следует извиниться. 

«Я смотрю на нашу страну, и когда мусульмане добиваются каких-то успехов, то вся страна говорит: «это наш человек», «он — россиянин» и так далее. А когда случаются какие-то бытовые ситуации, то начинают разжигать межнациональную рознь. Мол, вот — это Кавказ. Зачем нас разделять?» — пояснил Марат хазрат Алимов.

Имам призвал сына Венедиктова извиниться перед горцами, а СК – завести дело

Собеседник ФАН также призвал наказать сына Венедиктова за подобные заявления. Он напомнил, что порой человека могут посадить на длительный срок за мелкие проступки, но почему-то другие остаются безнаказанными.

«Должен быть принцип справедливости. Закон должен быть для всех», — добавил Марат хазрат Алимов.

Он уверен, что такими действиями Запад пытается разделить Россию, однако им никогда этого не удастся, потому что политика российского государства предполагает дружбу народов и правильную национальную политику. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #венедиктов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...