Имам призвал сына Венедиктова извиниться перед горцами, а СК – завести дело

Заместитель муфтия Москвы Марат хазрат Алимов заявил, что сын главного редактора «оппозиционного» издания «Эха Москвы» Алексея Венедиктова должен извиниться за пост, оскорбляющий выходцев с Кавказа. Об этом во вторник пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее сын Венедиктова заблокировал доступ к своей странице «ВКонтакте», где разместил оскорбляющий выходцев с Кавказа пост. Это случилось после того, как ФАН опубликовало расследование о противозаконной деятельности Алексея, а также разжигании ненависти. Сын главвреда «Эха Москвы» назвал выходцев с Кавказа «животными» и пожелал им смерти после ДТП с участием его личного автомобился.

Алимов считает, что такие заявления разжигают ненависть. Он также заявил, что Кавказ удивителен и прекрасен, как и люди, живущие там, поэтому сыну Венедиктова следует извиниться.

«Я смотрю на нашу страну, и когда мусульмане добиваются каких-то успехов, то вся страна говорит: «это наш человек», «он — россиянин» и так далее. А когда случаются какие-то бытовые ситуации, то начинают разжигать межнациональную рознь. Мол, вот — это Кавказ. Зачем нас разделять?» — пояснил Марат хазрат Алимов.

Собеседник ФАН также призвал наказать сына Венедиктова за подобные заявления. Он напомнил, что порой человека могут посадить на длительный срок за мелкие проступки, но почему-то другие остаются безнаказанными.

«Должен быть принцип справедливости. Закон должен быть для всех», — добавил Марат хазрат Алимов.

Он уверен, что такими действиями Запад пытается разделить Россию, однако им никогда этого не удастся, потому что политика российского государства предполагает дружбу народов и правильную национальную политику.