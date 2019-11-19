Тимошенко пригласила Зеленского на корпоратив в 2024 году

Юлия Тимошенко ответила на заявление Владимира Зеленского, в котором он обвинил ее в поддельной заботе о народе, которая, по его словам, является «давней украинской традицией». Ответ Юлии Владимировны вышел, мягко говоря, язвительным:

«Хотелось бы говорить с вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но вы выбрали другой тон. Жаль… Тогда напомню вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот! А дальше все по сценарию… Ну вы в курсе … Словом, ждем вас на корпоративах… Можно со своим пианино», — написала она в Twitter.

Немногим ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал действия главы партии «Батькивщина», отметив, что Юлия Тимошенко «имитирует заботу о народе», когда уходит в оппозицию к властям. Такое поведение Зеленский отнес к «давней украинской традиции».