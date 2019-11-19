Навальный спишет со счетов никому не интересную Соболь ради денег Ходорковского

Вручение премии имени Магнитского юристу «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Любови Соболь стало попыткой либерального сообщества реанимировать популярность работницы фонда после политических провалов во время избирательной кампании в Мосгордуму летом 2019 года.

Соболь вне фокуса камер

В столице Великобритании 15 ноября прошло одно из самых значимых для либералов событий – вручение премии имени Магнитского. Награду получают журналисты за лучшие расследования и активисты за общественную правозащитную деятельность. За последние четыре года ее получали известные антироссийские деятели, проживающие как на территории РФ, так и за рубежом: блогер Алексей Навальный, покойный сенатор США Джон Маккейн, прозападный политик Борис Немцов и украинский террорист Олег Сенцов. Последний был выдвинут на премию еще в 2018 году, однако получить ее не смог из-за отбывания наказания в тюрьме по обвинению в терроризме. Поэтому официально награду он получил на церемонии 15 ноября 2019 года.

В этом году премии Магнитского удостоилась Любовь Соболь. Однако какого-то яркого освещения события не было. Даже либеральные СМИ обошли тему стороной. О награждении юриста стало известно из ее собственных соцсетей. Одно скромное сообщение в Twitter и все. Зато о террористе Сенцове написали очень многие украинские и российские либеральные средства массовой информации.

И почему бы не написать, если ему премию вручала дочь сенатора-русофоба Джона Маккейна – американская телеведущая Меган Маккейн, а свое благодарственное слово высказало руководство фонда Hermitage Capital, являющегося учредителем премии.

Журналистов удивило, почему о Любови Соболь все забыли. Одни заявили, что Сенцов затмил юриста своей «колоритностью». Другие предположили, что западные спонсоры просто забыли дать указание на раскрутку инфоповода или не выделили деньги. Однако дело совсем в другом.

Фиаско на выборах в МГД

Кто такая Любовь Соболь? Юрист ФБК (признан иноагентом), спикер некоторых передач на «Навальный Live». Ее истинный ареал обитания – телестудия фонда. О ней знают только лишь подписчики канала и читатели нескольких не особо популярных либеральных изданий. Это совсем маленькая аудитория даже для многомиллионной Москвы. В контексте всей России – это капля в море. С позиции известности в мире – ничто.

В фокус более или менее крупных российских СМИ юрист попала только во время летней избирательной кампании в Московскую городскую думу. Внимание к ней было привлечено благодаря важному для региона событию в контексте Единого дня голосования. Журналистам требовалось освещать выборы, потому о ней и писали. И то публикации почти никогда не были хвалебными.

По итогу избирательной кампании, которую она провалила, людям Соболь запомнится по организации незаконных акций и штрафу в 1,2 миллиона рублей, испорченным выходным, эксплуатации инвалидов, по истерикам в избирательной комиссии и ЦИК РФ, а также по инцидентам с подделкой подписей. Все это придало ей скандальности, но не популярности. Избиратели, думающие головой, не захотели видеть представителем своих интересов «дворовую амазонку» и «крикунью». О ней писали, потому что она генерировала инфоповоды, была ньюсмейкером. Сейчас, когда выборы закончились, она никому не интересна, а отсутствие истинной популярности в народе только подтверждает нежелание СМИ писать о Любови Соболь.

Есть и еще один нюанс. Избирательную кампанию Соболь использовали для раскрутки ФБК. Ее лицо «выставили на продажу», договорившись об интервью с различными изданиями и телеканалами. Пытались сделать из нее героиню и правозащитницу. Однако громкие слова в духе «лидер оппозиции», присвоение статуса «женщины года» на страницах иностранных СМИ все равно популярности ей не придали и ФБК тоже. Награждение на премии Магнитского – явление того же порядка. Посредством вручения престижной для либералов награды к Соболь и ФБК пытались привлечь внимание. Но все безуспешно. Даже на такое громкое событие российские СМИ не отреагировали. Почему, тоже ясно. За Соболь нет реальных заслуг. Крики на митинге и «сжимание кулачков» в суде за фигурантов «московского дела» не делают ее достойной статьи в серьезном издании. Ведь с таким же успехом можно было написать материалы о сотнях и тысячах других протестующих москвичей. Так там и заслуг будет больше – люди с собой транспаранты приносили. Может им всем по премии Магнитского вручить?

Дорожки Соболь и Навального разойдутся

Будут ли тратить ресурсы на продвижение провалившей выборы Соболь, которая теперь вряд ли сможет вернуть вложенные в нее деньги (в том числе криминальные) – вопрос дискуссионный, а ответ на него больше отрицательный. В первую очередь потому, что Навальный несколько сменил вектор деятельности – решился на радикализацию. Сегодня он ориентирован на прямой контакт с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, который заявляет о «позитивном» опыте противостояний граждан с полицией в Гонконге. Для этого ему нужны деньги, которых у самого нет.

Посредники вроде Леонида Волкова или провальные активисты по типу Соболь – ему не нужны. Первые – требуют денег, вторые – не в состоянии повести за собой народ. В итоге юриста ФБК ожидает постепенное забвение. Она и дальше продолжит вести передачи в YouTube и будет ходить блеклой тенью Навального в свете освещающих его софитов.

Напомним, издание ФАН со ссылкой на свой источник сообщало, что Алексей Навальный может отправить в отставку свою протеже Любовь Соболь после провала кампании в Мосгордуму. По завершении разорительных выборов у блогера не осталось денег, чтобы раскручивать в социуме своих подчиненных.