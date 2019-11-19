Турция планирует взимать налоги за проживание в отелях

Турецкий парламент проголосовал за введение двухпроцентного налога на проживание в отелях с 1 апреля следующего года. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает пресс-служба парламента, передает РИА Новости.

«Парламент принял некоторые поправки к закону о налогах на услуги, в том числе статью, в которой шла речь о двухпроцентном налоге на проживание. Однако остальные статьи закона еще будут обсуждаться», — сказал собеседник агентства.

Собеседник РИА Новости заявил, что после того, как закон будет полностью принят, его рассмотрит особая комиссия, которая либо его примет, либо отправит на доработку.

Представитель пресс-службы также добавил, пока нельзя точно сказать, когда документ будет полностью принят парламентом и комиссией и отправлен президенту страны.