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17:40   19 Ноября 2019
Весь мир

Турция планирует взимать налоги за проживание в отелях

Турция планирует взимать налоги за проживание в отелях

Турецкий парламент проголосовал за введение двухпроцентного налога на проживание в отелях с 1 апреля следующего года. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает пресс-служба парламента, передает РИА Новости. 

«Парламент принял некоторые поправки к закону о налогах на услуги, в том числе статью, в которой шла речь о двухпроцентном налоге на проживание. Однако остальные статьи закона еще будут обсуждаться», — сказал собеседник агентства.

Собеседник РИА Новости заявил, что после того, как закон будет полностью принят, его рассмотрит особая комиссия, которая либо его примет, либо отправит на доработку. 

Представитель пресс-службы также добавил, пока нельзя точно сказать, когда документ будет полностью принят парламентом и комиссией и отправлен президенту страны. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#турция #политика #налоги #общество #весь мир

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