«Газпром» объявил о заполнении газом обеих ниток «Турецкого потока»

Обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнены голубым топливом. Об этом сообщили в «Газпроме».

В начале ноября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили, что газопровод будет запущен до конца 2019 года.

Проект «Турецкий поток» — это две нитки, каждая мощностью по 15,75 миллиарда кубометров. По одной нитке российский газ будет доходить до потребителей в Турции, по второй — до жителей южной и юго-восточной Европы.