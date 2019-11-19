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19:07   19 Ноября 2019
Россия

«Газпром» объявил о заполнении газом обеих ниток «Турецкого потока»

«Газпром» объявил о заполнении газом обеих ниток «Турецкого потока»

Обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнены голубым топливом. Об этом сообщили в «Газпроме».

В начале ноября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили, что газопровод будет запущен до конца 2019 года.

Проект «Турецкий поток» — это две нитки, каждая мощностью по 15,75 миллиарда кубометров. По одной нитке российский газ будет доходить до потребителей в Турции, по второй — до жителей южной и юго-восточной Европы.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #экономика #турция #газпром #турецкий поток

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