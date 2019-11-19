Великобритания должна ответить за преступления в ближневосточных странах, уверен президент АНО «Центр исследований и развития Евразийства», член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ Юрий Самонкин.

Ранее российская телеведущая Марина Ким написала о том, что BBC и The Sunday Times опубликовали материалы, где британские военные обвиняются в причастности к убийствам мирных жителей в Ираке и Афганистане. Журналисты изданий сообщили, что данные тщательно скрывались. Кроме того, к некоторым преступлениям причастны шотландские пехотинцы батальона Black Watch. А за убийство четырех подростков из Афганистана военными Великобритании наказания так до сих пор никто и не понес.

Как считает Олег Самонкин, все эти факты военных преступлений необходимо выносить на обсуждение СБ ООН. Эксперт назвал информацию BBC и The Sunday Times вполне объективной и отметил, что страны Запада мечтают раздробить ближневосточные страны санкциями, убийствами, работорговлей и незаконными захватами ресурсов.

«Великобритания не могла совершать военные преступления без влияния Вашингтона, с которым она действует в едином фарватере внешней политики», — передает слова Олега Самонкина ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт в области международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук отметил, что у Великобритании есть двойные стандарты, которые уже давно привычны в этой стране. Эксперт считает, что все бездоказательные обвинения России в чем-либо выглядят странно на фоне того скандала, в который власти Британии попали сейчас.