Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне. Технику представило предприятие КБ «Южное» в ходе авиасалона Dubai Airshow 2019.

Украина представила макет лунного посадочного аппарата, который может использоваться для поиска полезных ископаемых на Луне и строительства там города. Сообщается, что при его создании были использованы аддитивные технологии. Во времена СССР на предприятии создавали ракеты «Зенит», «Космос» и межконтинентальные баллистические ракеты «Сатана». Сейчас специалисты КБ «Южное» делают части первой ступени ракет «Антарес» США.

В компании отметили, что лунный посадочный аппарат сможет доставлять на Луну груз весом до 150 килограммов.