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 Песков сообщил, что Кремль не влиял на решение «Яндекса» о структуре управления

Песков сообщил, что Кремль не влиял на решение «Яндекса» о структуре управления
Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне

Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне

 Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

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16:53   19 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне

Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне

Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне. Технику представило предприятие КБ «Южное» в ходе авиасалона Dubai Airshow 2019.

Украина представила макет лунного посадочного аппарата, который может использоваться для поиска полезных ископаемых на Луне и строительства там города. Сообщается, что при его создании были использованы аддитивные технологии. Во времена СССР на предприятии создавали ракеты «Зенит», «Космос» и межконтинентальные баллистические ракеты «Сатана». Сейчас специалисты КБ «Южное» делают части первой ступени ракет «Антарес» США.

В компании отметили, что лунный посадочный аппарат сможет доставлять на Луну груз весом до 150 килограммов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #луна

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