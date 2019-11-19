Ростуризм призвал не ездить в раздираемую террористами ПНС Ливию

Гражданам России следует воздержаться от поездок в Ливию и Йемен в туристических целях до нормализации обстановки в этих странах. Об этом сообщается на сайте Ростуризма во вторник, 19 ноября.

Ведомство порекомендовало российским туристам, которые находятся в перечисленных странах, принимать все необходимые меры для обеспечения личной безопасности, а также проявлять крайнюю осторожность в своих действиях и перемещениях по территории стран.

Что касается российских туроператоров и турагентов, им рекомендовано приостановить продвижению туристских услуг в Ливию и Йемен до нормализации обстановки.

Ливийская национальная армия с 2014 года под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама». В апреле текущего года армия приступила к новой базе операции по освобождению Триполи и северо-запада от гнета джихадистов ПНС. Как сообщает ряд СМИ, в операции против террористов участвует ЧВК «Вагнера», однако эти данные пока официально не подтверждены.