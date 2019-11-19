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Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

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16:38   19 Ноября 2019
Весь мир

Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

Сирийский политолог Али Салим Асад связал освобождение свыше 800 боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — запрещена в РФ) из курдских тюрем на севере Сирии с намерением США воровать нефть народа республики в Заевфратье.

«Ситуация в стране выгодна для американцев, потому что она дает предлог для присутствия своих войск. К любому спокойному району сразу будут вопросы о законности их присутствия. Они это знают прекрасно. Более того, они взяли и захватили нефтегазовые месторождения и начали воровать [нефть] под предлогом якобы охраны этих месторождений от ИГИЛ. На сегодняшний день она [организация] уже не представляет опасности для страны», — сказал «Политике Сегодня» господин Асад.

Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

Об освобождении террористов ИГ курдскими боевиками ранее сообщило Минобороны Турции.

«Турция является единственным партнером НАТО и международной коалиции по борьбе с ИГ, которая вместе с ними воевала и нейтрализовала более 4000 членов ИГ в Ираке и Сирии. Рабочая партия Курдистана и "Силы народной самообороны" в свою очередь только лишь в Телль-Абъяде освободили более 800 заключенных из числа ИГ", — говорится в сообщении военного ведомства.

В середине октября газета The New York Times сообщала о побеге радикалов из центра временного содержания в Сирии на фоне антитеррористической операции Турции «Источник мира» против курдских сепаратистов. По данным издания, в концентрационных лагерях на территории городов Айн-Исса, Кобани, Хасеке и Камышлы содержались около 11 тысяч человек.

Помимо охраны тюрем, курды помогают США воровать сирийскую нефть на восточном берегу реки Евфрат. При поддержке американского спецназа и ЧВК, как сообщало Минобороны РФ, курды наладили контрабанду «черного золота» за рубеж. Средства от продажи поступают на счета американских спецслужб.

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Автор: Максим Сахаров
#сша #сирия #турция #курды #нефть

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