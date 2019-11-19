Вице-премьер Акимов пообещал жителям России новые паспорта в 2020 году

Вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, как обстоят дела по замене гражданских паспортов на пластиковые карты.

Переход на новые паспорта начнется уже в следующем году.

«Мы планируем это делать мягко, не в принудительном порядке, чтобы это был сервис, который человек получает либо по мере наступления сроков замены паспорта, либо по своему желанию», – доложил Акимов.

Проект будет реализован в двух формах: пластиковая карта с российским чипом и мобильное приложение. Первые сто тысяч карт будут изготовлены в первой половине следующего года, а мобильным приложением можно будет пользоваться в случаях, когда не требуется особенное подтверждение юридической значимости действий.

Новое электронное удостоверение личности будет содержать в себе информацию, которая не меняется с течением жизни: ФИО, дата рождения, место рождения, СНИЛС, ИНН, а также место регистрации, водительские права.

Замена паспортов на электронные произойдет к 2024 году, однако старые паспорта также будут действовать, чтобы не доставлять неудобств россиянам.