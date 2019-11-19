Террористы ПНС Ливии выстроили мифологию российского заговора, чтобы угодить США

Новое заявление представителя так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии о том, что задержанные в Триполи россияне якобы пытались влиять на выборы в этой стране, противоречит фактам. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Глава «МВД» так называемого ПНС Фатхи Башага, связанный с террористическими группировками ИГ, «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане» (все три - запрещены в РФ) попытался убедить общественность, что похищенные в мае 2019 года в Триполи социологи ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан намеревались повлиять на «запланированные муниципальные выборы» и якобы собирали информацию о военных операциях ПНС.

Александр Малькевич подчеркнул, что ПНС Ливии «путается в показаниях»: еще полгода назад, когда стало известно о похищении россиян, их обвиняли в попытке вмешаться в другие выборы – президента страны.

«Вероятно, ливийские официальные лица были вынуждены изменить риторику после того, как стала известна правда: никаких выборов главы государства в охваченной войной Ливии не запланировано, более того – не существует даже закона о выборах президента», - рассуждает глава ФЗНЦ.

Сам Башага начинал свою начинал путь в главари как связной боевиков Мисураты и НАТО, который вторгся в Ливию. В 2016 году Башага вновь стал посредником между Мисуратой и войсками США. То есть речь идет о фактическом доверенном лице Вашингтона.

Сейчас многие африканские страны возмущены действиями властей в Триполи, которые удерживают граждан РФ, не предъявляя официальных обвинений, не допуская к ним дипломатов.

«Пытаясь выйти из-под удара, представители ПНС выстроили целую мифологию «российского заговора», в том числе надеясь угодить своим покровителям в Вашингтоне. Однако они уже пытались прибегнуть к такого рода «рецептам» ранее, и реакцией на это стало единодушное осуждение со стороны государств Африки» - пишет Малькевич.

Социологи Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан проводили исследование в Триполи официально. В мае 2019 года их захватили и без предъявления обвинений поместили в частную тюрьму «Митига», имеющую плохую репутацию. Так, не раз в докладах ООН фигурировали «смотрители» тюрьмы из числа боевиков, замешанные в пытках, убийствах, работорговле, похищении ливийцев и иностранцев. Контролируют тюрьму бандформирования RADA – подчиненные «министра» Башаги.