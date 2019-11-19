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 Террористы ПНС Ливии выстроили мифологию российского заговора, чтобы угодить США

Террористы ПНС Ливии выстроили мифологию российского заговора, чтобы угодить США
20:39   19 Ноября 2019
Весь мир

Террористы ПНС Ливии выстроили мифологию российского заговора, чтобы угодить США

Террористы ПНС Ливии выстроили мифологию российского заговора, чтобы угодить США

Новое заявление представителя так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии о том, что задержанные в Триполи россияне якобы пытались влиять на выборы в этой стране, противоречит фактам. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Глава «МВД» так называемого ПНС Фатхи Башага, связанный с террористическими группировками ИГ, «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане» (все три - запрещены в РФ) попытался убедить общественность, что похищенные в мае 2019 года в Триполи социологи ФЗНЦ Максим  Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан намеревались повлиять на «запланированные муниципальные выборы» и якобы собирали  информацию о военных операциях ПНС.

Александр Малькевич подчеркнул, что ПНС Ливии «путается в показаниях»: еще полгода назад, когда стало известно о похищении россиян, их обвиняли в попытке вмешаться в другие выборы –  президента страны. 

«Вероятно, ливийские официальные лица были вынуждены изменить риторику после того, как стала известна правда: никаких выборов главы государства в охваченной войной Ливии не запланировано, более того – не существует даже закона о выборах президента», - рассуждает глава ФЗНЦ. 

Сам Башага начинал свою начинал путь в главари как связной боевиков Мисураты и НАТО, который вторгся в Ливию. В 2016 году Башага вновь стал посредником между Мисуратой и войсками США. То есть речь идет о фактическом доверенном лице Вашингтона.

Террористы ПНС Ливии выстроили мифологию российского заговора, чтобы угодить США

Сейчас многие африканские страны возмущены действиями властей в Триполи, которые удерживают граждан РФ, не предъявляя официальных обвинений, не допуская к ним дипломатов.

«Пытаясь выйти из-под удара, представители ПНС выстроили целую мифологию «российского заговора», в том числе надеясь угодить своим покровителям в Вашингтоне. Однако они уже пытались прибегнуть к такого рода «рецептам» ранее, и реакцией на это стало единодушное осуждение со стороны государств Африки» - пишет Малькевич.

Социологи Максим  Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан проводили исследование в Триполи официально. В мае 2019 года их захватили и без предъявления обвинений поместили в частную тюрьму «Митига», имеющую плохую репутацию. Так, не раз в докладах ООН фигурировали «смотрители» тюрьмы из числа боевиков, замешанные в пытках, убийствах, работорговле, похищении ливийцев и иностранцев. Контролируют тюрьму бандформирования RADA – подчиненные «министра» Башаги.

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Автор: Лев Кандинский
#россия #сша #ливия #фзнц #пнс ливии

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