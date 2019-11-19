В Швеции прекратили следствие по делу основателя WikiLeaks Ассанжа

Следствие по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Швеции прекращено. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на прокурора Еву-Мари Перссон.

По словам прокурора, после дополнительного расследования, которое было проведено летом и осенью, стало очевидно, что использованные в расследовании устные свидетельства недостаточно убедительны.

«Это связано с долгим временем, прошедшим с момента инцидента. Память тускнеет по естественным причинам», — уточнила она на пресс-конференции.

Перссон также подчеркнула, что не станет опрашивать самого Ассанжа, ведь его показания не помогут пролить свет на то, что произошло.

Уголовное преследование Ассанжа началось в 2010 году, когда в Швеции его обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Он добровольно сдался полиции, затем его отпустили под залог. В 2011 году его экстрадировали в Швецию, однако Ассанж обжаловал это решение. В июне 2012 года он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, попросив политическое убежище. В посольстве он провел почти семь лет. В 2017 году шведская прокуратура прекратила расследование дела об изнасиловании.

Ассанж стал всемирно известен благодаря материалам, которые разоблачали незаконные действия США в ходе военных операций в Афганистане и Ираке.