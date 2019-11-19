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В здании РГПУ продают алкоголь, но руководство вуза не желает с этим бороться

В здании РГПУ продают алкоголь, но руководство вуза не желает с этим бороться

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16:29   19 Ноября 2019
Россия

В здании РГПУ продают алкоголь, но руководство вуза не желает с этим бороться

В здании РГПУ продают алкоголь, но руководство вуза не желает с этим бороться

РГПУ имени Герцена вновь оказался в центре скандала, покрывая торговлю алкоголем в здании вуза. Речь идет о корпусе на улице Стачек, 30, где находится факультет безопасности и жизнедеятельности и Институт народов севера. В здании учатся в том числе несовершеннолетние студенты.

Как выяснили корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН), в здании есть ресторан «Любимый Хабиб», где продают спиртные напитки, хотя это запрещено законом, так как рядом находятся несовершеннолетние. Ресторан занимает помещение с 2006 года, но лишь несколько лет назад у вуза возникли вопросы к его руководству.

В 2017 году в результате проверки Департамента контрольно-ревизионной деятельности и профилактики правонарушений Минобрнауки России выяснилось, что розничная торговля алкоголем действительно была, в связи с чем ведомство подало в суд. Суд принял решение о запрете торговли алкоголем в ресторане, а затем руководство РГПУ направило письмо руководителю ресторана с требованием прекратить продажу спиртного.

Только вот алкогольная карта с сайта ресторана пропала, а сами напитки никуда не делись, они даже есть в меню заведения. Кроме того, в рекламе ресторана «Любимый Хабиб» по-прежнему  указывается, что фишкой заведения является именно спиртное.

В здании РГПУ продают алкоголь, но руководство вуза не желает с этим бороться

РГПУ им. Герцена в очередной раз становится фигурантом скандальных историй. Ранее экс-студентка вуза рассказала о том, что депутат петербургского ЗакСа и преподаватель РГПУ Борис Вишневский домогается девушек и делает им непристойные предложения, а некоторых из них склонял к интимным отношениям. После этого в редакцию ФАН обратилась еще одна бывшая студентка Вишневского и подтвердила, что преподаватель делал ей недвусмысленные намеки и распускал руки.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #ргпу

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