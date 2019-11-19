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 Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов

Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов
16:27   19 Ноября 2019
Весь мир

Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов

Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов

Британские ученые выяснили, что некоторые мясные и овощные бульоны могут убить вызывающего у людей малярию паразита Plasmodium falciparum. Пресс-релиз с таким данными опубликован на сайте MedicalXpress.

Эксперты из Имперского колледжа Лондона и Детской больницы Грейт Ормонд Стрит проанализировали образцы 56-ти бульонов домашнего приготовления, которые принесли ученики начальной школы в Лондоне разной этнической принадлежности. Передающиеся в их семьях из поколения в поколение рецепты бульонов используются для борьбы с простудой. 

Ученым удалось выяснить, что за 72 часа содержимое образцов пяти бульонов сдержало развитие Plasmodium falciparum на 50 процентов, еще четырех — на более чем 50 процентов. Полученная информация побудила экспертов проводить дальнейшие клинические исследования, которые позволят найти ингредиент, обладающий наиболее сильным противомалярийным действием. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#наука #общество #ученые

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