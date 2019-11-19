Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Имам призвал сына Венедиктова извиниться перед горцами, а СК – завести дело

Имам призвал сына Венедиктова извиниться перед горцами, а СК – завести дело

 Правительство поддержит регионы РФ для организации горячего питания в школах

Правительство поддержит регионы РФ для организации горячего питания в школах
Тимошенко пригласила Зеленского на корпоратив в 2024 году

Тимошенко пригласила Зеленского на корпоратив в 2024 году

 Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне

Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне
Турция планирует взимать налоги за проживание в отелях

Турция планирует взимать налоги за проживание в отелях

Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США
Имам призвал сына Венедиктова извиниться перед горцами, а СК – завести дело

Имам призвал сына Венедиктова извиниться перед горцами, а СК – завести дело

 Правительство поддержит регионы РФ для организации горячего питания в школах

Правительство поддержит регионы РФ для организации горячего питания в школах
Тимошенко пригласила Зеленского на корпоратив в 2024 году

Тимошенко пригласила Зеленского на корпоратив в 2024 году

 Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне

Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне
Турция планирует взимать налоги за проживание в отелях

Турция планирует взимать налоги за проживание в отелях

Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США
17:04   19 Ноября 2019
Россия

Пропавшую два дня назад журналистку нашли возле церкви в позе эмбриона

Пропавшую два дня назад журналистку нашли возле церкви в позе эмбриона

Пропавшую два дня назад Маргариту Игнатову нашли у хозяйственной пристройки Храма Знамения иконы Божией Матери, недалеко от дома девушки.

Волонтер, обнаруживший Маргариту рассказал, что утром решил обойти территорию храма.

«Смотрю, а там девочка лежит. Она, видимо, не в себе. Пока ее врачи тащили, кричала что-то про религию, что ее не имеют права трогать, что она в церкви», – сообщил волонтер.

Девушка лежала свернувшись в клубок между зданием и забором, камеры видеонаблюдения там отсутствуют. От помощи врачей и полиции девушка отказывалась.

«Она эти два дня жила под зданием, судя по всему. Под постройкой есть пространство, там тепло, вот и не замерзла», – высказал свои предположения источник в правоохранительных органах «Комсомольской правде».

Сейчас с журналисткой работают врачи. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Утром 17 ноября Игнатова ушла в церковь и не вернулась. 18 ноября девушка не пришла на работу, на связь с ней выйти также не удалось. По факту исчезновения журналистки Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...