Пропавшую два дня назад журналистку нашли возле церкви в позе эмбриона

Пропавшую два дня назад Маргариту Игнатову нашли у хозяйственной пристройки Храма Знамения иконы Божией Матери, недалеко от дома девушки.

Волонтер, обнаруживший Маргариту рассказал, что утром решил обойти территорию храма.

«Смотрю, а там девочка лежит. Она, видимо, не в себе. Пока ее врачи тащили, кричала что-то про религию, что ее не имеют права трогать, что она в церкви», – сообщил волонтер.

Девушка лежала свернувшись в клубок между зданием и забором, камеры видеонаблюдения там отсутствуют. От помощи врачей и полиции девушка отказывалась.

«Она эти два дня жила под зданием, судя по всему. Под постройкой есть пространство, там тепло, вот и не замерзла», – высказал свои предположения источник в правоохранительных органах «Комсомольской правде».

Сейчас с журналисткой работают врачи. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Утром 17 ноября Игнатова ушла в церковь и не вернулась. 18 ноября девушка не пришла на работу, на связь с ней выйти также не удалось. По факту исчезновения журналистки Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.