Саламе ожидает прекращения огня по гражданским от террористов ПНС

Спецпосланник ООН по урегулированию в Ливии Гассан Саламе по результатам конференции в Берлине ждет появления нового комитета, который будет контролировать режим прекращения огня.

«Среди ожидаемых итогов встреч в Берлине - создание комитета, наблюдающего за гарантией соблюдения режима прекращения огня и препятствующего поставкам оружия», - сказал Саламе, выступая на Совбезе ООН.

Также Саломе напомнил о последних гражданских жертвах в Триполи, контролируемом так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, представляющим собой конгломерат бандформирований с выходцами из «Аль-Каиды», «Исламского государства» и «Братья-мусульмане» (все три организации признаны в РФ террористическими и запрещены).

Террористов ПНС Ливии возглавляет «премьер-министр» Файез Саррадж. Свое «правительство» он считает признанным ООН, хотя по факту его поддерживают только 12 стран, состоящих в организации. Кроме Триполи бандформирования «правительства» удерживают часть северо-запада страны. Временное правительство Ливии, контролирующее всю остальную часть страны, с парламентом расположено в Тобруке.

С 2014 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама». В апреле 2019 года ЛНА приступила к новой фазе операции по освобождению Триполи и северо-запада от гнета джихадистов ПНС. По сообщениям части СМИ, в операции против террористов участвует ЧВК «Вагнера», пока эти данные подтверждения не получили.