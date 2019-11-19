Путин обсудит с президентом Швейцарии развитие двусторонних отношений
Российский лидер Владимир Путин в четверг, 21 ноября, встретится с коллегой из Швейцарии Ули Маурером. Стороны обсудят ряд международных вопросов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Переговоры состоятся в Москве, Маурер приедет в столицу с рабочим визитом.
«Будут обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития российско-швейцарского сотрудничества, а также некоторые актуальные темы международной повестки дня», — отметили в Кремле.