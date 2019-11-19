Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
В здании РГПУ продают алкоголь, но руководство вуза не желает с этим бороться

В здании РГПУ продают алкоголь, но руководство вуза не желает с этим бороться

 Песков сообщил, что Кремль не влиял на решение «Яндекса» о структуре управления

Песков сообщил, что Кремль не влиял на решение «Яндекса» о структуре управления
Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне

Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне

 Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко
Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

 Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов

Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов
В здании РГПУ продают алкоголь, но руководство вуза не желает с этим бороться

В здании РГПУ продают алкоголь, но руководство вуза не желает с этим бороться

 Песков сообщил, что Кремль не влиял на решение «Яндекса» о структуре управления

Песков сообщил, что Кремль не влиял на решение «Яндекса» о структуре управления
Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне

Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне

 Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко
Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

 Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов

Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов
15:50   19 Ноября 2019
Весь мир

Путин обсудит с президентом Швейцарии развитие двусторонних отношений

Путин обсудит с президентом Швейцарии развитие двусторонних отношений

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 21 ноября, встретится с коллегой из Швейцарии Ули Маурером. Стороны обсудят ряд международных вопросов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Переговоры состоятся в Москве, Маурер приедет в столицу с рабочим визитом. 

«Будут обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития российско-швейцарского сотрудничества, а также некоторые актуальные темы международной повестки дня», — отметили в Кремле.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#путин #швейцария #маурер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...