Путин обсудит с президентом Швейцарии развитие двусторонних отношений

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 21 ноября, встретится с коллегой из Швейцарии Ули Маурером. Стороны обсудят ряд международных вопросов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Переговоры состоятся в Москве, Маурер приедет в столицу с рабочим визитом.