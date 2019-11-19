Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
В здании РГПУ продают алкоголь, но руководство вуза не желает с этим бороться

В здании РГПУ продают алкоголь, но руководство вуза не желает с этим бороться

 Песков сообщил, что Кремль не влиял на решение «Яндекса» о структуре управления

Песков сообщил, что Кремль не влиял на решение «Яндекса» о структуре управления
Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне

Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне

 Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко
Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

 Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов

Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов
В здании РГПУ продают алкоголь, но руководство вуза не желает с этим бороться

В здании РГПУ продают алкоголь, но руководство вуза не желает с этим бороться

 Песков сообщил, что Кремль не влиял на решение «Яндекса» о структуре управления

Песков сообщил, что Кремль не влиял на решение «Яндекса» о структуре управления
Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне

Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне

 Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко
Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

 Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов

Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов
15:56   19 Ноября 2019
Россия

Пострадавшие от домогательств студенты получат помощь от медиагруппы «Патриот»

Пострадавшие от домогательств студенты получат помощь от медиагруппы «Патриот»

Медиагруппа «Патриот», в которую входит ИА «Политика Сегодня», окажет юридическую помощь пострадавшим от домогательств преподавателей студентам. Об этом заявил глава медиагруппы Николай Столярчук.

Ранее в редакцию Nation News обратилась одна из студенток РГПУ им. Герцена и сообщила о том, что руководство вуза проводит «воспитательные беседы» с самыми активными учащимися и грозит отчислением, если они будут много говорить. Как рассказала девушка, со студентами ведут беседу о том, что не нужно писать в соцсетях информацию о каких-либо отношениях с преподавателями и не общаться с представителями СМИ.

Медиагруппа «Патриот» готова не только оказать бесплатную юридическую помощь, но и помочь с переводом в другие вузы, если это потребуется. По словам Николая Столярчука, студентов нельзя запугивать и грозить им отчислением, подростки не должны бояться преподавателей и быть жертвами их домогательств.

Пострадавшие от домогательств студенты получат помощь от медиагруппы «Патриот»

О домогательствах к студенткам заговорили после того, как в редакцию Nation News пришло письмо от девушки по имени Кристина, которая рассказала о том, что преподаватель РГПУ и депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский делал ей недвусмысленные намеки. После этого девушка дала интервью, в котором рассказала, что дважды переспала с Вишневским, так как ей угрожали отчислением и плохими оценками. Позже в редакцию Федерального агентства новостей (ФАН) обратилась еще одна экс-студентка Вишневского, которая подтвердила данные о том, что депутат действительно пристает к девушкам. По словам студентки, во время сдачи зачета он трогал ее колени и держал за талию, а также намекал продолжить сдачу зачета в неформальной обстановке.

Сам Вишневский никаких комментариев на эту тему не дает и называет информацию бредом, а руководство РГПУ им. Герцена покрывает его.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #общество #вишневский #ргпу

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...