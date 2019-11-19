Пострадавшие от домогательств студенты получат помощь от медиагруппы «Патриот»

Медиагруппа «Патриот», в которую входит ИА «Политика Сегодня», окажет юридическую помощь пострадавшим от домогательств преподавателей студентам. Об этом заявил глава медиагруппы Николай Столярчук.

Ранее в редакцию Nation News обратилась одна из студенток РГПУ им. Герцена и сообщила о том, что руководство вуза проводит «воспитательные беседы» с самыми активными учащимися и грозит отчислением, если они будут много говорить. Как рассказала девушка, со студентами ведут беседу о том, что не нужно писать в соцсетях информацию о каких-либо отношениях с преподавателями и не общаться с представителями СМИ.

Медиагруппа «Патриот» готова не только оказать бесплатную юридическую помощь, но и помочь с переводом в другие вузы, если это потребуется. По словам Николая Столярчука, студентов нельзя запугивать и грозить им отчислением, подростки не должны бояться преподавателей и быть жертвами их домогательств.

О домогательствах к студенткам заговорили после того, как в редакцию Nation News пришло письмо от девушки по имени Кристина, которая рассказала о том, что преподаватель РГПУ и депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский делал ей недвусмысленные намеки. После этого девушка дала интервью, в котором рассказала, что дважды переспала с Вишневским, так как ей угрожали отчислением и плохими оценками. Позже в редакцию Федерального агентства новостей (ФАН) обратилась еще одна экс-студентка Вишневского, которая подтвердила данные о том, что депутат действительно пристает к девушкам. По словам студентки, во время сдачи зачета он трогал ее колени и держал за талию, а также намекал продолжить сдачу зачета в неформальной обстановке.

Сам Вишневский никаких комментариев на эту тему не дает и называет информацию бредом, а руководство РГПУ им. Герцена покрывает его.