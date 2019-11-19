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 Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко
Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

 Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов

Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов
16:15   19 Ноября 2019
Весь мир

Россия усиливает военную полицию на севере Сирии для нормализации обстановки, заявили в Минобороны РФ

Россия усиливает военную полицию на севере Сирии для нормализации обстановки, заявили в Минобороны РФ

Россия направила на север Сирии дополнительные подразделения военной полиции, они помогут нормализовать обстановку на границе с Турцией, сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также в этом районе разворачиваются полевые госпитали, которые, по его словам, окажут необходимую помощь местным мирным жителям.

Конашенков также отметил, что российский центр по примирению конфликтующих сторон направляет помощь жителям Заевфратья и помогает в восстановлении инфраструктуры, которая была разрушена в ходе военных действия.

Так Игорь Конашенков прокомментировал недавнее заявление глав турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, который пригрозил началом новой военной операцией, если курдские военизированные формирования не уйдут с приграничных районов северо-востока Сирии:

«Мы обязательно должны избавиться от террористической которая находится рядом с нами», — высказался тогда Чавушоглу.

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Автор: Лев Кандинский
#россия #сирия #турция

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