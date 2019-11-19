NASA отправит робота на поиск жизни в океанах на других планетах

NASA разработало вездеход для исследований подо льдом, который планирует протестировать в Антарктике и отправить на поиск жизни в океанах и на других планетах. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

По информации NASA, длина нового робота составляет один метр, устройство оборудовано двумя колесами. Робот умеет делать фотографии, а также собирать данные об области соприкосновения льда с водой. Основное преимущество изобретения — невосприимчивость к подводным течениям.

Отмечается, что уже в следующем месяце его протестируют на прочность на научно-исследовательской антарктической станции Австралии «Кейси», а затем аппарат направят на поиски жизни в океаны на других планетах.

По словам ведущего специалиста Лаборатории реактивного движения NASA Кевина Хэнда, покрывающий полярные океаны лед на Земле будет идеальным испытательным полигоном для робота-исследователя.

В 2025 году NASA осуществит миссию по исследованию спутника Юпитера Европы, что поможет заложить основу для последующего поиска жизни под его льдами.