Россия и Словакия договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

Представители российского и словацкого министерств образования подписали соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Об этом заявил глава Миноброзования РФ Михаил Котюков.

По его словам, этот документ существенно облегчит жизнь в Словакии тем, кто получил образование в нашей стране. Кроме того, этот шаг открывает возможности для тех, кто еще только выбирает, куда поступить.

«Открывает возможность учиться в России и, вернувшись домой, получить признание своего диплома и иметь возможность работать по самым современным, самым передовым профессиям», — добавил Котюков.

Также министр напомнил, что скоро заканчивается действие меморандума о сотрудничестве ведомств. Текст нового соглашения уже утвержден. Документ «позволит продолжить совместные исследования уже со следующего года».