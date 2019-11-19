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15:11   19 Ноября 2019
Россия

Песков заявил об отсутствии у Кремля позиции по прямым выборам мэров

Песков заявил об отсутствии у Кремля позиции по прямым выборам мэров

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российских властей нет «финализированной» позиции по поводу прямых выборов мэров городов, но на экспертном уровне этот вопрос неоднократно ставился на повестку дня. Об этом он заявил во вторник, 19 ноября. 

Ранее «Коммерсант» сообщал, что уральский полпред Николай Цуканов предложил обсудить вопрос возвращения прямых выборов мэров. Этот вопрос стоит на повестке Екатеринбурга. Прямые выборы были отменены в регионе в начале апреля прошлого года. 

По словам Пескова, в Кремле нет сформулированной позиции по этому вопросу. 

«Скажем так, позиции, сформулированной по этой теме, нет. На экспертном уровне, действительно, эта тема ставилась неоднократно на повестку дня», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера, данный вопрос «никак не был финализирован в какую-то позицию».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #песков #политика #общество

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