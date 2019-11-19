Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
В здании РГПУ продают алкоголь, но руководство вуза не желает с этим бороться

В здании РГПУ продают алкоголь, но руководство вуза не желает с этим бороться

 Песков сообщил, что Кремль не влиял на решение «Яндекса» о структуре управления

Песков сообщил, что Кремль не влиял на решение «Яндекса» о структуре управления
Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне

Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне

 Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко
Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

 Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов

Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов
В здании РГПУ продают алкоголь, но руководство вуза не желает с этим бороться

В здании РГПУ продают алкоголь, но руководство вуза не желает с этим бороться

 Песков сообщил, что Кремль не влиял на решение «Яндекса» о структуре управления

Песков сообщил, что Кремль не влиял на решение «Яндекса» о структуре управления
Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне

Украина презентовала аппарат, который может построить город на Луне

 Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко
Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

Сирийский политолог считает, что освобождение террористов ИГ* в Сирии играет на руку США

 Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов

Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов
15:59   19 Ноября 2019
Россия

Песков сообщил, что Кремль не влиял на решение «Яндекса» о структуре управления

Песков сообщил, что Кремль не влиял на решение «Яндекса» о структуре управления

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение «Яндекса» о новой структуре управления. По словам пресс-секретаря президента РФ, компания обсуждала с руководством страны реформу, но окончательное решение  принималось самостоятельно.   

«Обсуждать и информировать администрацию президента о таких масштабных планах по корпоративному переустройству – это одно дело, согласовывать – это другое дело», – разъяснил ситуацию Песков.

Песков добавил, что «абсолютно нормально», когда крупнейшие компании ведут диалог с соответствующими подразделениями администрации президента, чтобы узнавать «из первых рук» позицию государства.

Накануне стало известно, что компания «Яндекс» вносит изменения в управление. Так, будет создан некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).  Гендиректор компании Аркадий Волож заявил, что согласовывал корпоративные изменения с Кремлем, однако Песков опроверг это заявление.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #яндекс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...