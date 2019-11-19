Песков сообщил, что Кремль не влиял на решение «Яндекса» о структуре управления

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение «Яндекса» о новой структуре управления. По словам пресс-секретаря президента РФ, компания обсуждала с руководством страны реформу, но окончательное решение принималось самостоятельно.

«Обсуждать и информировать администрацию президента о таких масштабных планах по корпоративному переустройству – это одно дело, согласовывать – это другое дело», – разъяснил ситуацию Песков.

Песков добавил, что «абсолютно нормально», когда крупнейшие компании ведут диалог с соответствующими подразделениями администрации президента, чтобы узнавать «из первых рук» позицию государства.

Накануне стало известно, что компания «Яндекс» вносит изменения в управление. Так, будет создан некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании). Гендиректор компании Аркадий Волож заявил, что согласовывал корпоративные изменения с Кремлем, однако Песков опроверг это заявление.