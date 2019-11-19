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14:59   19 Ноября 2019
Россия

Путин адресовал документ о строительстве моста через Лену в правительство, заявил Песков

Путин адресовал документ о строительстве моста через Лену в правительство, заявил Песков

Президент России Владимир Путин адресовал документ о строительстве моста через реку Лену в правительство. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Владимир Путин действительно общался с главой Якутии Айсеном Николаевым на тему возведения моста.

«Путин адресовал документ в правительство, чтобы оно подтвердило свою готовность к реализации», — цитирует представителя Кремля Федеральное агентство новостей (ФАН).

Накануне стало известно, что российский лидер Владимир Путин поручил правительству страны представить предложения по строительству моста через реку Лена в Якутии. Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что получено одобрение от российских властей на возведение автомобильного моста.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #политика #якутия

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