Путин адресовал документ о строительстве моста через Лену в правительство, заявил Песков

Президент России Владимир Путин адресовал документ о строительстве моста через реку Лену в правительство. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Владимир Путин действительно общался с главой Якутии Айсеном Николаевым на тему возведения моста.

«Путин адресовал документ в правительство, чтобы оно подтвердило свою готовность к реализации», — цитирует представителя Кремля Федеральное агентство новостей (ФАН).

Накануне стало известно, что российский лидер Владимир Путин поручил правительству страны представить предложения по строительству моста через реку Лена в Якутии. Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что получено одобрение от российских властей на возведение автомобильного моста.