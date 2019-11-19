Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия и Словакия договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

Россия и Словакия договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

 В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ

В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ
Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

 Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине
NASA отправит робота на поиск жизни в океанах на других планетах

NASA отправит робота на поиск жизни в океанах на других планетах

 Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО

Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО
Россия и Словакия договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

Россия и Словакия договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

 В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ

В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ
Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

 Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине
NASA отправит робота на поиск жизни в океанах на других планетах

NASA отправит робота на поиск жизни в океанах на других планетах

 Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО

Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО
14:51   19 Ноября 2019
Весь мир

Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО

Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен на следующей неделе посетить Париж и обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном его слова о «смерти мозга» альянса.

По словам Столтенберга, дискуссия — лучший способ решать существующие озабоченности и разногласия. Он подчеркнул, что в последние годы НАТО продемонстрировала способность реализовать крупнейшее со времен «холодной войны» усиление и адаптацию. Это свидетельствует об устойчивости и силе альянса. 

«Завтра министры иностранных дел завершат подготовку к лондонской встрече. Эта встреча лидеров является своевременной. Не в последнюю очередь потому, что задаются вопросы о прочности трансатлантических отношений», — признал генсек. 

Столтенберг отметил, что союзники спорят по ряду вопросов: по торговле, климату, ядерной сделке. Это не ново, и несмотря на это, НАТО «только усилилась за последние 70 лет». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#нато #столтенберг #макрон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...