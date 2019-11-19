Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен на следующей неделе посетить Париж и обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном его слова о «смерти мозга» альянса.

По словам Столтенберга, дискуссия — лучший способ решать существующие озабоченности и разногласия. Он подчеркнул, что в последние годы НАТО продемонстрировала способность реализовать крупнейшее со времен «холодной войны» усиление и адаптацию. Это свидетельствует об устойчивости и силе альянса.

«Завтра министры иностранных дел завершат подготовку к лондонской встрече. Эта встреча лидеров является своевременной. Не в последнюю очередь потому, что задаются вопросы о прочности трансатлантических отношений», — признал генсек.

Столтенберг отметил, что союзники спорят по ряду вопросов: по торговле, климату, ядерной сделке. Это не ново, и несмотря на это, НАТО «только усилилась за последние 70 лет».