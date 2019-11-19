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14:47   19 Ноября 2019
Россия

Песков назвал претензии Украины по газу абсурдными

Песков назвал претензии Украины по газу абсурдными

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает претензии Украины по газу «абсолютно абсурдными и неприемлемыми». Об этом он заявил во вторник, 19 ноября, передает Федеральное агентство новостей.

«Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются, абсурдными и неприемлемыми», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что ему нечего добавить к пояснениям, которые ранее приводил президент РФ Владимир Путин. Песков напомнил, что глава государства предупреждал об опасности войти в новый год без соглашения в ходе пресс-конференции в Бразилии. 

В конце декабря завершаются действующие контракты Москвы и Киева на транзит и поставку газа. РФ в ходе трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре заявила, что необходимо пакетное решение транзитного вопроса, однако успехов на этом направлении достичь не удалось.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #песков #политика #общество

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