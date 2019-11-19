Песков назвал претензии Украины по газу абсурдными

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает претензии Украины по газу «абсолютно абсурдными и неприемлемыми». Об этом он заявил во вторник, 19 ноября, передает Федеральное агентство новостей.

«Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются, абсурдными и неприемлемыми», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что ему нечего добавить к пояснениям, которые ранее приводил президент РФ Владимир Путин. Песков напомнил, что глава государства предупреждал об опасности войти в новый год без соглашения в ходе пресс-конференции в Бразилии.

В конце декабря завершаются действующие контракты Москвы и Киева на транзит и поставку газа. РФ в ходе трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре заявила, что необходимо пакетное решение транзитного вопроса, однако успехов на этом направлении достичь не удалось.