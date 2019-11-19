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14:39   19 Ноября 2019
Россия

Кремль предпочитает не комментировать тему импичмента Трампу, заявил Песков

Кремль предпочитает не комментировать тему импичмента Трампу, заявил Песков

Кремль предпочитает не вмешиваться в дела США и не комментировать импичмент лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что весь мир с интересом следит за тем, что происходит в США, также за этим наблюдают в России.

«Мы не хотим это комментировать, Кремль никогда не вмешивался во внутренние дела США и вмешиваться не собирается», — передает слова Дмитрия Пескова Федеральное агентство новостей (ФАН).

Представитель Кремля заявил, что всеми этими вопросами должны заниматься власти США, так как это — внутренние дела страны.

Ранее в США процедуру импичмента Трампу инициировали сенаторы-демократы. Они обвиняют президента США в давлении на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы он начал расследование против экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Позднее была опубликована расшифровка телефонной беседы Трампа и Зеленского, где президент США действительно просил украинского коллегу изучить дело Байдена. После этого Трамп подчеркнул, что таким образом боролся с коррупцией.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #политика #трамп

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