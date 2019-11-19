В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ

В Госдуме уверены, что организаторов могли специально подготовить в Школе политических кампаний в Польше и чешской НПО. Именно эти организации могли финансировать «лагеря», по мнению члена комиссии, депутата Андрея Исаева. Также он сообщила, что «компетентные органы» сейчас ведут проверку информации о подобных «лагерях».

Член думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства, депутат Адальби Шхагошев отметил, что подготовка проводилась по большей части онлайн, дистанционно и финансировалась из-за рубежа. Он рассказал, что специальный школы, которые занимаются подобной подготовкой, есть в Польше, в Варашве.

«Сразу после Майдана в 2014 году они решили распространять деятельность на других территориях», — высказался депутат.

По его словам, подобной деятельностью занимается и чешской НПО «Человек в беде», деятельность этой организации Министерством юстиции признана нежелательной на территории России.

«У них даже есть специальный план — людям, которые занимаются активизацией протестов, обеспечивают гарантию того, что если к ним потом возникнут вопросы со стороны правоохранительных органов, их вывезут из страны», — добавил Шхагошев.

Депутат уверен, что те, кто были в числе организаторов российских протестов, должны нести уголовное наказание, которое он и предлагает ввести. Степень тяжести наказания будет зависеть от условий, заявляет он, он материального ущерба или ущерба здоровью других людей.

Подытоживая, Шхагошев рассказал, что хоть недовольство властями и имеет место быть, как и сложности в образовании и многие другие, страна не нуждается в иностранном вмешательстве, передает Daily Storm.

Немногим ранее глава думской комиссии, депутат Василий Пискарев заявил, что попытки вмешательства иностранных СМИ и неправительственных организаций в российскую внутреннюю политику зафиксированы в девятнадцати регионах. На данный момент существует закон, согласно которому организаторы несанкционированных митингов должны нести уголовную ответственность, максимальное наказание составляет пять лет тюремного заключения.