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14:53   19 Ноября 2019
Россия

По итогам саммита «нормандской четверки» будет согласован документ — Песков

По итогам саммита «нормандской четверки» будет согласован документ — Песков

По итогам саммита «нормандском четверки» в Париже будет принят документ, однако, о чем он будет, пока говорить преждевременно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст. Что это будет за документ и будет ли он подписным, пока говорить преждевременно», — приводит слова Пескова ФАН.

Официальный представитель Кремля уточнил, что подписываются документы, которые носят обязывающий характер. Пока нет ясности, какой именно будет принят по итогам встречи лидеров России, Украины, Франции и ФРГ.

«Как правило, принимаются различного рода заявления, декларации, меморандумы и т.д… И некие договоренности плана действий, дорожные карты. Документы, которые носят обязывающий характер – они подписываются», — пояснил Песков.

Накануне стало известно, что лидеры стран «нормандской четверки» встретятся 9 декабря в Париже.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #песков #политика #нормандская четверка

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