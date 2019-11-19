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Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

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14:31   19 Ноября 2019
Россия

Путин проведет встречу с вице-премьером Акимовым

Путин проведет встречу с вице-премьером Акимовым

Президент России Владимир Путин проведет встречу с вице-премьером Максимом Акимовым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, во вторник, 19 ноября, весь день Владимир Путин проведет в столице, где у него запланирован ряд встреч. В частности, президент РФ встретится с российским вице-премьером Максимом Акимовым, а также продолжит обсуждать нацпроекты и заслушает доклады руководителей направлений.

«Сегодня президент продолжает работать в Москве», — передает слова Дмитрия Пескова Федеральное агентство новостей (ФАН).

Путин проведет встречу с вице-премьером Акимовым

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #политика

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