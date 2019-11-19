Путин проведет встречу с вице-премьером Акимовым
Президент России Владимир Путин проведет встречу с вице-премьером Максимом Акимовым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, во вторник, 19 ноября, весь день Владимир Путин проведет в столице, где у него запланирован ряд встреч. В частности, президент РФ встретится с российским вице-премьером Максимом Акимовым, а также продолжит обсуждать нацпроекты и заслушает доклады руководителей направлений.
«Сегодня президент продолжает работать в Москве», — передает слова Дмитрия Пескова Федеральное агентство новостей (ФАН).