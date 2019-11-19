В НАТО поддержали передачу Россией кораблей Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг одобрил возвращение Москвой Украине военных кораблей, задержанных за нарушение государственный границы РФ. Об этом он заявил во вторник, 19 ноября.

«Приветствую передачу кораблей Украине. Это следовало сделать давно», — сказал он.

Генсек альянса также уверен, что такой шаг может способствовать прогрессу в реализации минских договоренностей.

В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили российскую границу и вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, двинувшись из Черного моря к Керченскому проливу. Они также отказались подчиняться законным требованиями российских властей, когда те просили прекратить опасные маневры. Президент РФ Владимир Путин назвал действия украинских военных провокацией.

Однако Россия спустя год вернула три украинских корабля, которые были задержаны за нарушение госграницы РФ.