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 В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ

В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ
Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

 Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

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14:22   19 Ноября 2019
Весь мир

МИД РФ предупредил российских туристов об ограничении движения в Австрии из-за схода лавин

МИД РФ предупредил российских туристов об ограничении движения в Австрии из-за схода лавин

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ предупреждает россиян об ограничении движения по нескольким автомагистралям в Австрии из-за схода лавин и селевых потоков в Зальцбурге, Тироле, Каринтии и Штирии.

Власти Австрии объявили во вторник, 19 ноября, «красный уровень» метеоопасности.

Плохая погода на юге и западе Австрии привела к ухудшению дорожной ситуации. Заблокированы некоторые магистрали, ограничено движение транспорта. Под натиском стихии оказались федеральные земли Зальцбург, Тироль, Каринтия и частично Штирии.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#австрия #мид рф #погода

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