МИД РФ предупредил российских туристов об ограничении движения в Австрии из-за схода лавин

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ предупреждает россиян об ограничении движения по нескольким автомагистралям в Австрии из-за схода лавин и селевых потоков в Зальцбурге, Тироле, Каринтии и Штирии.

Власти Австрии объявили во вторник, 19 ноября, «красный уровень» метеоопасности.

Плохая погода на юге и западе Австрии привела к ухудшению дорожной ситуации. Заблокированы некоторые магистрали, ограничено движение транспорта. Под натиском стихии оказались федеральные земли Зальцбург, Тироль, Каринтия и частично Штирии.