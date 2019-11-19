МИД РФ предупредил российских туристов об ограничении движения в Австрии из-за схода лавин
Департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ предупреждает россиян об ограничении движения по нескольким автомагистралям в Австрии из-за схода лавин и селевых потоков в Зальцбурге, Тироле, Каринтии и Штирии.
Власти Австрии объявили во вторник, 19 ноября, «красный уровень» метеоопасности.
Плохая погода на юге и западе Австрии привела к ухудшению дорожной ситуации. Заблокированы некоторые магистрали, ограничено движение транспорта. Под натиском стихии оказались федеральные земли Зальцбург, Тироль, Каринтия и частично Штирии.
#Австрия – 19 ноября в связи со сходом лавин и селевых потоков в федеральных землях #Зальцбург, #Тироль, #Каринтия и #Штирия действует «красный уровень» метеоопасности; ограничено движение по ряду автомагистралей pic.twitter.com/vUD3LM7FA5— МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) November 19, 2019