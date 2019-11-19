Студент из Новосибирска сымитировал ночной пожар в общежитии, чтобы уйти из здания

Студент из Новосибирска решил разыграть пожар в общежитии ночью, чтобы уйти из здания. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Молодой человек поджег неизвестный предмет в своей комнате, чтобы в здании сработала пожарная сигнализация. После этого сотрудники общежития эвакуировали более 200 человек и вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели дыма и пожара на месте не обнаружили.

По предварительной информации, парень хотел ночью покинуть общежитие, но ему не разрешили. Тогда он придумал покинуть здание вместе со всеми при эвакуации во время ложного пожара.

Сейчас молодому человеку грозит штраф, если факт ложного вызова спасателей подтвердится.