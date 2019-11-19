За погрязшего в секс-скандале Вишневского заступается расист и русофоб Гозман

Депутат ЗакС и преподаватель Герценовского университета Борис Вишневский, обвиненный бывшими студентками в домогательствах, продолжает политизировать скандал. На днях он подал иск в суд о клевете изданию «Народные новости», опубликовавшему письмо девушки, которая училась в университете в 2014 году, в котором она рассказала, что депутат приставал к ней и другим девушкам, включая самых юных первокурсниц, козыряя своим положением.

Сам Вишневский от обвинений сразу открестился, заявив, что не комментирует «вранье», но соратники депутата по партии «Яблоко» отреагировали очень остро – один даже позвонил в редакцию с угрозами журналистам. Рядовые активисты демократической оппозиции также возмутились – 17 ноября они вышли на пикет к Гостиному двору.

Неравнодушны к истории с депутатом оказались и столичные публицисты демократической ориентации. Виктор Шендерович посвятил ему колонку на «Эхе Москвы», где называл честнейшим человеком, которого оклеветали по отмашке «сверху». Отметился постом в защиту и Владимир Кара-Мурза, сравнив освещение скандала с классическим пассажем Оруэлла о двоемыслии и «белочерном», как ключевом правиле отношения к оппоненту.

Но особенно ярко выступил известный русофоб, публицист и психолог, председатель «Союза правых сил», Леонид Гозман. Он написал в фейсбуке, что Вишневский заслуживает не сочувствия, а поздравления. По мнению публициста, обвинение настолько «нелепо», что у всех «нормальных» людей вызывает скорее сочувствие к депутату, чем неприятие, чем только способствует узнаваемости Вишневского и его популярности.

По мнению Гозмана, это было придумано специально, чтобы отвлечь внимание от «принадлежащего идеологическому мейнстриму» доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего и расчленившего свою молодую подругу и бывшую студентку. Несмотря на то, что о происшествии, потрясшем всю страну, стало известно спустя почти двое суток после первой публикации о Вишневском.

Расист против «оправданий нацизма»

Депутат и публицист давно знакомы. В мае 2013 года сам Гозман – тогда сотрудник «РОСНАНО», сравнил особистов СМЕРШ с эсэсовцами и отметил, что их основное различие – в красивой форме, которой не было у наших. Статья вызвала сильный гнев россиян и резкий ответ журналистки «КП» Ульяны Скобейды, где та неосторожно высказалась, как порой жалеет, что «нацисты не пустили на абажуры предков либералов», и это вызвало новую волну скандала. Вишневский тогда назвал статью оправданием преступлений германского нацизма и отправил запрос в прокуратуру, Гозман поблагодарил депутата. В дальнейшем прокуратура признала замечание недопустимым, и Скобейда извинилась.

Сам Гозман извиняться за попытку приравнять к осужденным Нюрнбергским процессом нацистских преступников советских солдат-победителей и не подумал. Он стабильно радует свою аудиторию и заказчиков вбросами на разную тему, выступая как «эксперт» по вопросам новой истории («стыд» за СССР все не дает покоя Гозману, получившему в той стране хорошее образование), и политики. Например, вот так он в октябре охарактеризовал саммит Россия-Африка:

«Жуткое впечатление производят фотографии с саммита Россия-Африка и, вообще, наше превращение в великую африканскую державу. Хотя людоедство — одна из наших скреп и традиционных ценностей».

Высказывание не только русофобское, но и откровенно расистское. Ни в одной западной стране с победившими либеральными ценностями, предполагающими равно уважительное отношение к людям разного происхождения и недопустимость оскорблять чью-либо культуру через негативные стереотипы, его не позволил бы себе дорожащий репутацией публичный человек, будь он хоть сто раз оппозиционер.

Но отечественные либералы Гозмана предсказуемо поддержали, не заметив ничего оскорбительного в его словах. Вот и Вишневский тогда предпочел проигнорировать, что старый соратник несколько зарвался в своей критике власти. Легко представить, что выскажись так кто-то из другого лагеря, реакция на «русский фашизм» была бы очень бурной.

Двоемыслие либералов

Случай с Вишневским тоже интересен в разрезе западных ценностей, которые Гозман на словах отстаивает. В его любимых США и Западной Европе обвинения в домогательствах, особенно в рамках отношений власти и подчинения (а вузовский преподаватель – «начальник» по отношению к студентам, и может повлиять на их судьбу) - это очень серьезно, такие заявления тщательно проверяют. А публичные персоны, чьи друзья и соратники попадают под обвинения, стараются говорить очень аккуратно, пока нет результатов.

У российских либералов все совсем не так: если ужасный поступок совершает условно «чужой» - любое сомнение тонет в возгласах «Мы так и знали, это все от безнаказанности!» - можно вспомнить хотя бы Леонида Слуцкого. Когда речь зашла о депутате-демократе Вишневском, все единогласно говорят «Это придумал Кремль, чтобы очернить честного человека, которого боится!».

С упоением травить «чужих» и никогда не нападать на «своих», не особо нуждаясь в реальных подтверждениях или опровержениях. Что это, если не оруэлловское двоемыслие и «белочерное» в действии, за которое российские либералы так любят осуждать всех остальных?