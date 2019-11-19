Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия и Словакия договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

Россия и Словакия договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

 В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ

В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ
Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

 Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине
NASA отправит робота на поиск жизни в океанах на других планетах

NASA отправит робота на поиск жизни в океанах на других планетах

 Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО

Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО
Россия и Словакия договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

Россия и Словакия договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

 В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ

В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ
Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

 Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине
NASA отправит робота на поиск жизни в океанах на других планетах

NASA отправит робота на поиск жизни в океанах на других планетах

 Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО

Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО
13:58   19 Ноября 2019
Весь мир

Востоковед считает, что курдские боевики заслуживают хорошей трепки за провокации в Сирии

Востоковед считает, что курдские боевики заслуживают хорошей трепки за провокации в Сирии

Армия Турции может возобновить операцию «Источник мира» против курдских боевиков на севере Сирии. Об этом в минувший понедельник заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Необходимость силовых мер дипломат объяснил угрозой терроризма у южных границ турецкого государства. О начале войсковой операции с целью создания 30-километровой буферной зоны, свободной от курдов, Анкара объявила 9 октября. Спустя неделю США убедили союзника по НАТО взять паузу на 120 часов, чтобы позволить своим курдским сателлитам покинуть пограничную зону безопасности.

К сирийскому урегулированию подключилась и Россия. По итогам сочинских переговоров российские и турецкие военные приступили к патрулированию освобожденной от курдских сепаратистов территории. Впрочем, проамериканские ставленники явно дали понять, что не стремятся к миру; 12 ноября в сети появились кадры, на которых курды забрасывают камнями и бутылками с зажигательной смесью колонну турецких военных.

Член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов в беседе с «Политикой Сегодня» понимает, почему президент Тайип Реджеп Эрдоган намерен разговаривать с курдами на языке артиллерии и авиации.

«Курды заслуживают хорошей трепки за свое поведение, потому что так вести себя нельзя. — убежден эксперт. — Они ставят в затруднительное положение и сирийское руководство и российскую армию, находящуюся там. Договорились об отводе всех боевиков, а что происходит? Мы видим, как они забрасывают “коктейлями Молотова” наши военные патрули. Я считаю, что турки имеют право все эти террористические курдские группировки, которые действуют на севере Сирии, привести в порядок».

Пока зона сирийско-турецкой границы далека от порядка и стабильности. Город Камышлы 11 ноября сотряс тройной теракт, унесший жизни семи человек. Спустя неделю по различным данным погибло от 10 до 18 человек в городе Аль-Баб. Турецкие военные в организации преступлений подозревают террористов «Рабочей партии Курдистана», тесно связанной с курдскими «Демократическими силами Сирии» (SDF).

Востоковед считает, что курдские боевики заслуживают хорошей трепки за провокации в Сирии

Последние, в свою очередь, оккупируют богатый нефтью и газом восточный берег Евфрата под контролем американских военных, которые расположились на нескольких базах в провинции Дейр-эз-Зор. При поддержке сил специальных операций и частных военных компаний США, как отмечали в Минобороны РФ, курды воруют нефть сирийского народа и продают ее за рубеж. Доходы от продажи краденного «черного золота» поступают на счета американских спецслужб.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Максим Сахаров
#сирия #турция #курды #источник мира

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...