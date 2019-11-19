Востоковед считает, что курдские боевики заслуживают хорошей трепки за провокации в Сирии

Армия Турции может возобновить операцию «Источник мира» против курдских боевиков на севере Сирии. Об этом в минувший понедельник заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Необходимость силовых мер дипломат объяснил угрозой терроризма у южных границ турецкого государства. О начале войсковой операции с целью создания 30-километровой буферной зоны, свободной от курдов, Анкара объявила 9 октября. Спустя неделю США убедили союзника по НАТО взять паузу на 120 часов, чтобы позволить своим курдским сателлитам покинуть пограничную зону безопасности.

К сирийскому урегулированию подключилась и Россия. По итогам сочинских переговоров российские и турецкие военные приступили к патрулированию освобожденной от курдских сепаратистов территории. Впрочем, проамериканские ставленники явно дали понять, что не стремятся к миру; 12 ноября в сети появились кадры, на которых курды забрасывают камнями и бутылками с зажигательной смесью колонну турецких военных.

Член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов в беседе с «Политикой Сегодня» понимает, почему президент Тайип Реджеп Эрдоган намерен разговаривать с курдами на языке артиллерии и авиации.

«Курды заслуживают хорошей трепки за свое поведение, потому что так вести себя нельзя. — убежден эксперт. — Они ставят в затруднительное положение и сирийское руководство и российскую армию, находящуюся там. Договорились об отводе всех боевиков, а что происходит? Мы видим, как они забрасывают “коктейлями Молотова” наши военные патрули. Я считаю, что турки имеют право все эти террористические курдские группировки, которые действуют на севере Сирии, привести в порядок».

Пока зона сирийско-турецкой границы далека от порядка и стабильности. Город Камышлы 11 ноября сотряс тройной теракт, унесший жизни семи человек. Спустя неделю по различным данным погибло от 10 до 18 человек в городе Аль-Баб. Турецкие военные в организации преступлений подозревают террористов «Рабочей партии Курдистана», тесно связанной с курдскими «Демократическими силами Сирии» (SDF).

Последние, в свою очередь, оккупируют богатый нефтью и газом восточный берег Евфрата под контролем американских военных, которые расположились на нескольких базах в провинции Дейр-эз-Зор. При поддержке сил специальных операций и частных военных компаний США, как отмечали в Минобороны РФ, курды воруют нефть сирийского народа и продают ее за рубеж. Доходы от продажи краденного «черного золота» поступают на счета американских спецслужб.