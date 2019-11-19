Зеленский прокомментировал уход Тимошенко в оппозицию

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал уход лидера партии «Батькивщины» Юлии Тимошенко в оппозицию «давней украинской традицией». Об этом он написал во вторник в Facebook.

«Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе», — сказал он.

Глава государства заявил, что услышал в эфире ICTV слова Тимошенко о том, что она предложила украинским властям кандидатуры на определенные посты, в обмен на согласие «Батькивщины» голосовать за законопроекты фракции «Слуга народа».

Зеленский подтвердил, что Тимошенко действительно обращалась к нему с таким предложением. Он также заявил, что она принесла список своих людей для назначения на «сладкие места», пообещав за это в течение всего года поддерживать законопроекты «Слуги народа» в Верховной раде. Однако украинские власти отказали ей, ведь «эпоха договорняков закончилась навсегда», напомнил Зеленский.

Ранее Тимошенко заявила, что решила уйти в оппозицию в связи с поддержкой Верховной радой законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственных земель.