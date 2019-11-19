Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия и Словакия договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

Россия и Словакия договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

 В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ

В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ
Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

 Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине
NASA отправит робота на поиск жизни в океанах на других планетах

NASA отправит робота на поиск жизни в океанах на других планетах

 Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО

Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО
Россия и Словакия договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

Россия и Словакия договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

 В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ

В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ
Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

 Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине
NASA отправит робота на поиск жизни в океанах на других планетах

NASA отправит робота на поиск жизни в океанах на других планетах

 Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО

Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО
14:06   19 Ноября 2019
Россия

Зеленский прокомментировал уход Тимошенко в оппозицию

Зеленский прокомментировал уход Тимошенко в оппозицию

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал уход лидера партии «Батькивщины» Юлии Тимошенко в оппозицию «давней украинской традицией». Об этом он написал во вторник в Facebook.

«Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе», — сказал он. 

Глава государства заявил, что услышал в эфире ICTV слова Тимошенко о том, что она предложила украинским властям кандидатуры на определенные посты, в обмен на согласие «Батькивщины» голосовать за законопроекты фракции «Слуга народа». 

Зеленский подтвердил, что Тимошенко действительно обращалась к нему с таким предложением. Он также заявил, что она принесла список своих людей для назначения на «сладкие места», пообещав за это в течение всего года поддерживать законопроекты «Слуги народа» в Верховной раде. Однако украинские власти отказали ей, ведь «эпоха договорняков закончилась навсегда», напомнил Зеленский. 

Ранее Тимошенко заявила, что решила уйти в оппозицию в связи с поддержкой Верховной радой законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственных земель. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#политика #тимошенко #общество #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...