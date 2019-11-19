Экс-премьер Бранденбурга полагает, что ЕС смирится с российским Крымом в 2039 году

Вопрос принадлежности территории Крыма не должен мешать России и Европе решать более важные для народа вопросы, считает бывший премьер-министр Бранденбурга (земля в ФРГ) Маттиас Платцек. Об этом он заявил на Пятом молодежном форуме «Потсдамских встреч» 19 ноября.

Немецкий политик предположил, что через 20 лет все страны возможно будут так близки друг с другом, что вопрос принадлежности Крыма уже не будет кого-то тревожить.

При этом Платцек заметил, что в настоящий момент никто не планирует «ничего назад отдавать», но призвал не спорить без остановки на эту тему.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы статус Крыма стал для нас камнем преткновения и исключил все варианты и закрыл все пути, которые у нас есть», – заявил политик.

Также Платцек убежден, что в недавней истории существуют наглядные примеры решения подобных вопросов, в которых не нарушались убеждения ни одной из сторон.

В марте 2014 года в проведенном в регионе референдуме более 96 процентов жителей Крыма и более 95 процентов жителей Севастополя проголосовали за присоединение к территории России. Украинская сторона по сей день считает Крым своей территорией.