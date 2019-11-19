Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия и Словакия договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

Россия и Словакия договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

 В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ

В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ
Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

 Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине
NASA отправит робота на поиск жизни в океанах на других планетах

NASA отправит робота на поиск жизни в океанах на других планетах

 Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО

Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО
Россия и Словакия договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

Россия и Словакия договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

 В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ

В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ
Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

 Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине
NASA отправит робота на поиск жизни в океанах на других планетах

NASA отправит робота на поиск жизни в океанах на других планетах

 Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО

Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО
14:11   19 Ноября 2019
Россия

Экс-премьер Бранденбурга полагает, что ЕС смирится с российским Крымом в 2039 году

Экс-премьер Бранденбурга полагает, что ЕС смирится с российским Крымом в 2039 году

Вопрос принадлежности территории Крыма не должен мешать России и Европе решать более важные для народа вопросы, считает бывший премьер-министр Бранденбурга (земля в ФРГ) Маттиас Платцек. Об этом он заявил на Пятом молодежном форуме «Потсдамских встреч» 19 ноября.

Немецкий политик предположил, что через 20 лет все страны возможно будут так близки друг с другом, что вопрос принадлежности Крыма уже не будет кого-то тревожить.

При этом Платцек заметил, что в настоящий момент никто не планирует «ничего назад отдавать», но призвал не спорить без остановки на эту тему.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы статус Крыма стал для нас камнем преткновения и исключил все варианты и закрыл все пути, которые у нас есть», – заявил политик.

Также Платцек убежден, что в недавней истории существуют наглядные примеры решения подобных вопросов, в которых не нарушались убеждения ни одной из сторон.

В марте 2014 года в проведенном в регионе референдуме более 96 процентов жителей Крыма и более 95 процентов жителей Севастополя проголосовали за присоединение к территории России. Украинская сторона по сей день считает Крым своей территорией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #крым

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...