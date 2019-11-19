Российские туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на новогодние туры, об этом сообщает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По данным АТОР, в этом году россияне уже в конце октября определились с новогодним отдыхом и уже покупают туры. Среди популярных направлений — ОАЭ, Куба, Таиланд, а также Турция, Доминикана, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка и Индонезия. В списке нет Европы, отмечают туроператоры.

При раннем бронировании путевок были акции, поэтому туры с вылетом на последние числа декабря можно было приобрести за 40-50 тысяч рублей на человека с системой питания «все включено». Это является очень низкой для новогодних туров ценой, к тому же, отдых в европейских странах вышел бы намного дороже, отметили в АТОР.

Отсутствие Европы в списке популярных стан связано с ростом цен на перелет, а также с отсутствием чартерных рейсов.