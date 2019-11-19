Российские туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на новогодние туры
Российские туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на новогодние туры, об этом сообщает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По данным АТОР, в этом году россияне уже в конце октября определились с новогодним отдыхом и уже покупают туры. Среди популярных направлений — ОАЭ, Куба, Таиланд, а также Турция, Доминикана, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка и Индонезия. В списке нет Европы, отмечают туроператоры.
При раннем бронировании путевок были акции, поэтому туры с вылетом на последние числа декабря можно было приобрести за 40-50 тысяч рублей на человека с системой питания «все включено». Это является очень низкой для новогодних туров ценой, к тому же, отдых в европейских странах вышел бы намного дороже, отметили в АТОР.
Отсутствие Европы в списке популярных стан связано с ростом цен на перелет, а также с отсутствием чартерных рейсов.