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14:09   19 Ноября 2019
Весь мир

Западные СМИ с помощью Троцкого искали «русский след» в смерти основателя «Белых касок»

Западные СМИ с помощью Троцкого искали «русский след» в смерти основателя «Белых касок»

Недавнее известие о смерти основателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье взбудоражило западную прессу, которая тут же стала отчаянно искать «русский след» в случившемся. В надежде на успех журналисты британского издания The Daily Mail пообщались с домработницей умершего, но единственным признаком «неведомых российских сил» стал дом по соседству, в котором некогда жил Троцкий.

The Daily Mail пишет, что некогда бывший офицером британской армии, основоположник псевдогуманитарной организации «Белые каски» был направлен в больницу из-за высокого давления. А через сутки был найден мертвым.

Также издание отмечает, что на трупе Мезюрье не были обнаружены какие-либо следы насильственного умерщвления. Данная информация подтвердила ведущую версию о том, что основатель «Белых касок» свел счеты с жизни по собственной воле.

Его экономка Гюль Файзуллаева поделилась с журналистами Daily Mail тем, что последние несколько дней до кончины ее наниматель вел себя «напряженно» и был «очень усталым», а также жаловался, что плохо себя чувствует.

«Он был на себя не похож», — добавляет домработница.

Было решено замерить давление, прибор показал 160/120, отправились в больницу. Медики поставили Мезюрье укол и отправили пациента домой. Также Файзуллаева подчеркнула, что в последнее время он страдал бессонницей, поэтому стал принимать таблетки.

В тексте, опубликованном The Daily Mail на эту тему, прослеживается позиция, что «Белые каски», якобы, спасли «множество жизней в Сирии», а российская сторона постоянно критиковала работу Мезюрье на Ближнем Востоке. Ненавязчиво автор статьи проводит мысль о том, что «за его преждевременную кончину могли быть ответственны неведомые силы», намекая на некий «русский след» в произошедшем.

Но экономка Мезюрье опровергла любые домыслы по поводу российского вмешательства в произошедшее, сказав, что в доме никогда не слышала русской речи, а гости ее нанимателя были преимущественно британцами. Тогда же журналисты отыскали последнюю зацепку - местоположение дома - он расположился по соседству с домом, в котором укрывался российский революционер Лев Троцкий в 1920-х - начале 1930-х годов.

В российском Министерстве иностранных дел прокомментировали стремление западных журналистов отыскать «российский след» в случившемся, об этом ИА «Политика Сегодня» писала немногим ранее. Ведомство категорически опровергло подозрения иностранных корреспондентов, а также отметило, что «либерализация» оказывает негативное влияние на журналистику - факты заменяются мнениями и эмоциями.

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Автор: Лев Кандинский
#россия #сирия #запад

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