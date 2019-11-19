Студенты РГПУ рассказали, что преподаватели вуза ставят зачеты за деньги

Студенты РГПУ имени Герцена жалуются на образование в вузе, хамское отношение преподавателей, коррупцию. Nation News отмечает, что для учебного заведения, где покрывают домогательства, это неудивительно.

На сайте «Табитуриент» есть 16 отзывов о РГПУ. Половина из них — негативные. Студенты жалуются на плохую организацию работы приемной комиссии, взяточничество преподавателей, постоянные оскорбления. Администрация не может несколько месяцев составить расписание, внося туда поправки чуть ли не каждый день.

Отзывы о РГПУ есть и на сайте «Рособразование». В основном студенты жалуются на некомпетентность преподавателей. Некоторые из них до сих пор не научились пользоваться современными технологиями.

Агентство пишет, что в сети можно найти много негативных отзывов как о преподавателях Герцена, так и об устройстве вуза. Конечно, есть и положительные отзывы, однако они все как один похожи друг на друга и написаны по одному лекалу.

Напомним, общественность обратила пристальное внимание на РГПУ имени Герцена после секс-скандала с преподавателем вуза, депутатом петербургского ЗакСа Борисом Вишневским. В СМИ обратилась выпускница учебного заведения и рассказала, что в 2014 году Вишневский склонял ее к интиму.

По словам девушки, она — не единственная жертва. Студентка побоялась идти в деканат, так как Вишневский угрожал ей «влиятельными друзьями». Позже в редакцию ФАН пришло письмо от некой Алины, которая тоже рассказала о домогательствах со стороны Вишневского.