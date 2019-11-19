Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия и Словакия договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

Россия и Словакия договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

 В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ

В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ
Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

 Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине
NASA отправит робота на поиск жизни в океанах на других планетах

NASA отправит робота на поиск жизни в океанах на других планетах

 Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО

Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО
Россия и Словакия договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

Россия и Словакия договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

 В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ

В Госдуме обвинили спецшколы Польши и Чехии в подготовке организаторов протестов в РФ
Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

 Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине
NASA отправит робота на поиск жизни в океанах на других планетах

NASA отправит робота на поиск жизни в океанах на других планетах

 Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО

Столтенберг планирует обсудить с Макроном состояние НАТО
14:01   19 Ноября 2019
Россия

Студенты РГПУ рассказали, что преподаватели вуза ставят зачеты за деньги

Студенты РГПУ рассказали, что преподаватели вуза ставят зачеты за деньги

Студенты РГПУ имени Герцена жалуются на образование в вузе, хамское отношение преподавателей, коррупцию. Nation News отмечает, что для учебного заведения, где покрывают домогательства, это неудивительно.

На сайте «Табитуриент» есть 16 отзывов о РГПУ. Половина из них — негативные. Студенты жалуются на плохую организацию работы приемной комиссии, взяточничество преподавателей, постоянные оскорбления. Администрация не может несколько месяцев составить расписание, внося туда поправки чуть ли не каждый день. 

Студенты РГПУ рассказали, что преподаватели вуза ставят зачеты за деньги

Отзывы о РГПУ есть и на сайте «Рособразование». В основном студенты жалуются на некомпетентность преподавателей. Некоторые из них до сих пор не научились пользоваться современными технологиями. 

Агентство пишет, что в сети можно найти много негативных отзывов как о преподавателях Герцена, так и об устройстве вуза. Конечно, есть и положительные отзывы, однако они все как один похожи друг на друга и написаны по одному лекалу.

Студенты РГПУ рассказали, что преподаватели вуза ставят зачеты за деньги

Напомним, общественность обратила пристальное внимание на РГПУ имени Герцена после секс-скандала с преподавателем вуза, депутатом петербургского ЗакСа Борисом Вишневским. В СМИ обратилась выпускница учебного заведения и рассказала, что в 2014 году Вишневский склонял ее к интиму.

По словам девушки, она — не единственная жертва. Студентка побоялась идти в деканат, так как Вишневский угрожал ей  «влиятельными друзьями». Позже в редакцию ФАН пришло письмо от некой Алины, которая тоже рассказала о домогательствах со стороны Вишневского.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#петербург #образование #вишневский #ргпу

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...