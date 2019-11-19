Космонавт Максим Сураев прокомментировал отказ США летать на «Союзе»

Ранее Моисеев в комментарии для телеканала «360» заявил, что отказ американцев использовать «Союз» для доставки астронавтов на МКС — большая потеря для России, ведь за каждого космонавта на борту «Союза» Штаты платили российской стороне 85 миллионов долларов.

Однако летчик-космонавт Максим Сураев считает, что это абсолютно нормальный процесс, и наша страна найдет выход в сложившейся ситуации.

«Для нас ничего страшного. Да, мы зарабатываем на этом деньги. Может быть, у нас будет какой-то нестабильный заработок. <…> Мы можем приобрести тех же самых космических туристов. <…> Нормальный процесс, коммерческий», — сказал он.

Он также подчеркнул, что Америка «движется своим путем» и намерена запустить в космос собственные корабли. У США много больших проектов в сфере космоса, отметил Сураев. Однако он напомнил, что «свято место пусто не бывает» и многие страны заинтересованы в том, чтобы отправить своих граждан в космос.