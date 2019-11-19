Разведка ЛНА обнаружила поставку Турцией боевой техники для террористов ПНС Ливии

Турция нарушает оружейное эмбарго, предусматриваемое в резолюциях Совета Безопасности ООН, поставляя бронированные боевые машины террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом заявил пресс-секретарь главного командования Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари.

Ранее разведка ЛНА обнаружила, что Турция на гражданских самолетах и судах перевозит на север Ливии бронированные боевые машины, хранят технику в гражданском здании, переоборудованном под склад.

Мисмари подчеркнул, что транспортировка военной техники с помощью гражданских самолетов и судов, а также использование гражданских зданий в качестве складов для хранения вооружения нарушает нормы международного гуманитарного права.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама». Она необходима для того, чтобы освободить часть страны от боевиков, захвативших территории после революции 2011 года. В апреле 2019-го начался новый этап операции ЛНА по освобождению столицы Триполи от бандитов так называемого ПНС Ливии, которые связаны с запрещенными в России террористическими организациями: ИГ, «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане».

Ряд стран поддерживают ПНС Ливии, среди таких государств — Турция, которая поставляет им оружие и технику, а также сирийских джихадистов. На это не раз указывали представители Ливийской национальной армии и Временного правительства в Тобруке.