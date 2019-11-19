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 Разведка ЛНА обнаружила поставку Турцией боевой техники для террористов ПНС Ливии

Разведка ЛНА обнаружила поставку Турцией боевой техники для террористов ПНС Ливии
13:38   19 Ноября 2019
Весь мир

Разведка ЛНА обнаружила поставку Турцией боевой техники для террористов ПНС Ливии

Разведка ЛНА обнаружила поставку Турцией боевой техники для террористов ПНС Ливии

Турция нарушает оружейное эмбарго, предусматриваемое в резолюциях Совета Безопасности ООН, поставляя бронированные боевые машины террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом заявил пресс-секретарь главного командования Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари.

Ранее разведка ЛНА обнаружила, что Турция на гражданских самолетах и судах перевозит на север Ливии бронированные боевые машины, хранят технику в гражданском здании, переоборудованном под склад. 

Мисмари подчеркнул, что транспортировка военной техники с помощью гражданских самолетов и судов, а также использование гражданских зданий в качестве складов для хранения вооружения нарушает нормы международного гуманитарного права.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама». Она необходима для того, чтобы освободить часть страны от боевиков, захвативших территории после революции 2011 года. В апреле 2019-го начался новый этап операции ЛНА по освобождению столицы Триполи от бандитов так называемого ПНС Ливии, которые связаны с запрещенными в России террористическими организациями: ИГ, «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане».

Ряд стран поддерживают ПНС Ливии, среди таких государств — Турция, которая поставляет им оружие и технику, а также сирийских джихадистов. На это не раз указывали представители Ливийской национальной армии и Временного правительства в Тобруке.

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #ливия

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