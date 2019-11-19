Редактора «Интерфакса» Маргариту Игнатову нашли живой

Сотрудники полиции обнаружили живой и невредимой редактора «Интерфакса» Маргариту Игнатову, пропавшую двумя сутками ранее.

«Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение без вести пропавшей работницы одного из российских СМИ. Девушка найдена, ее жизнь вне опасности», – сообщили в пресс-службе МВД в Москве 19 ноября.

Ранее стало известно, что утром 17 ноября Игнатова ушла в церковь и не вернулась. 18 ноября девушка не пришла на работу, на связь с ней выйти также не удалось. В связи с исчезновением редактора Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.