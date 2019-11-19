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13:17   19 Ноября 2019
Весь мир

Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм

Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм

Президент Ирана Хасан Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм. Об этом было объявлено на встрече Роухани с послом Австралии после того, как Вашингтон ввел санкции против ядерного объекта в Фордо.

«Санкции являются большой политической и экономической ошибкой США, представляя собой меру, принятую против международных норм», — подчеркнул президент Ирана. 

Напомним, в прошлом году Штаты вышли из сделки с Ираном по его ядерной программе и восстановили санкции против Тегерана. В связи с этим Иран принял решение сократить свои обязательства в рамках соглашения. Европейские участники сделки пытаются ее сохранить.

6 ноября власти Ирана в очередной раз отказались выполнять свои обязательства по сделке и запустили центрифуги по обогащению урана на объекте в Фордо.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #санкции #иран #роухани

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