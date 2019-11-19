Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
Президент Ирана Хасан Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм. Об этом было объявлено на встрече Роухани с послом Австралии после того, как Вашингтон ввел санкции против ядерного объекта в Фордо.
«Санкции являются большой политической и экономической ошибкой США, представляя собой меру, принятую против международных норм», — подчеркнул президент Ирана.
Напомним, в прошлом году Штаты вышли из сделки с Ираном по его ядерной программе и восстановили санкции против Тегерана. В связи с этим Иран принял решение сократить свои обязательства в рамках соглашения. Европейские участники сделки пытаются ее сохранить.
6 ноября власти Ирана в очередной раз отказались выполнять свои обязательства по сделке и запустили центрифуги по обогащению урана на объекте в Фордо.