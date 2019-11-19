«Отмытые» от кражи сирийской нефти деньги США самолетами направляют в Миссисипи

Деньги от продажи ворованной сирийской нефти США отмывают с помощью филиалов американского Union Bank и катарского Al Baraka Bank.Отделения банков находятся в Ираке, неподалеку от американских баз в Киркуке и Аль-Кайяре. Об этом сообщается в новом расследовании Федерального агентства новостей.

Union Bank в Ираке уже давно работает с наемниками из американской частной военной компании Academi, более известной под своим первым названием — Blackwater. Источник ФАН в одной из нефтяных компаний в Эрбиле сообщил, что наемники переправляют средства от награбленного в Сирии «черного золота» в отделение банка в Ираке. После чего — раз в 10–15 дней — деньги самолетом перевозятся в США (чаще всего, в отделение в Миссисипи). В банке сотни тысяч долларов кладутся на один из открытых через третьих лиц счетов.

Опорой криминального бизнеса американцев в Сирии стали курдские радикальные формирования группировки из состава SDF, а также лично главарь «Демократических сил» Мазлум Абди.

Подробнее - в расследовании ФАН.