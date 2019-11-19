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13:18   19 Ноября 2019
Весь мир

Украина исключила возможность продажи земли россиянам

Украина исключила возможность продажи земли россиянам

Украина намерена изымать в пользу государства земли сельскохозяйственного назначения, которые будут приобретать присутствующие в украинских компаниях россияне. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко. 

По его словам, россияне ни при каких обстоятельствах не смогут покупать украинские земли. 

«Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет чётко прописана», — приводит Интерфакс-Украина его слова. 

Лещенко подчеркнул, что в законе будет отдельно прописано, что покупать землю смогут только украинцы без двойного гражданства, которые проживают на территории страны. 

Он также добавил, что украинский президент Владимир Зеленский вынесет земельный вопрос на референдум. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество

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