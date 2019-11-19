Обвиняемым в теракте в метро Петербурга грозит от 20 лет колонии

Обвиняемым в теракте в метро Санкт-Петербурга грозит от 20 лет колонии до пожизненного заключения. С таким требованием выступила прокуратура.

Гособвинение запросило 20 лет колонии для Шохисты Каримовой, а также штраф в размере одного миллиона рублей. Такое заявление в ходе судебного заседания сделала представитель Генпрокуратуры Надежда Тихонова.

Ранее Шохиста Каримова заявляла в суде, что у нее возникли проблемы со здоровьем, а накануне упала в обморок, поэтому заседание пришлось отложить на вторник, 19 ноября. Каримову обвиняют в организации и подготовке теракта, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Ранее прокуратура запросила пожизненное заключение четырем фигурантам уголовного дела, еще одному — 28 лет колонии, пяти фигурантам — по 27 лет заключения.

3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге произошел теракт в метро, в результате которого погибли 15 человек, более двух десятков человек пострадали.